Le ministre de l'Intérieur finlandais au Maroc à partir du 18 mars

Au cours de cette visite, M. Mykkänen rencontrera plusieurs responsables gouvernementaux des deux pays maghrébins pour discuter notamment de la migration et des moyens de prévention contre l'extrémisme, a souligné le ministère.



Il a rappelé à cet égard que "le gouvernement marocain a approuvé la stratégie d'immigration et d'asile visant l'intégration la plus réussie des migrants dans la société marocaine".



Le ministère a également salué "le rôle important joué par le Maroc dans l’élaboration de la stratégie de migration de l'Afrique, visant une vision holistique et commune".



D’après le communiqué, la migration à travers la Méditerranée centrale et occidentale de l'Afrique du Nord vers l'Europe augmente clairement.



"Le rôle du Maroc et de la Tunisie en tant que partenaires clés de l'UE est donc important. Le développement démocratique du Maroc et de la Tunisie peut avoir un effet stabilisateur" sur l’ensemble de la région, ajoute-t-on de même source.