Le ministre burkinabé des Mines et de l'énergie en visite au Maroc pour prospecter de nouvelles opportunités de coopération

Le ministre des Mines, des carrières et de l'énergie du Burkina Faso, Bachir Ismaël Ouedraogo, effectue une visite au Maroc pour prospecter de nouvelles opportunités de coopération avec le Royaume. Cette visite fait suite à l'accord de coopération dans les domaines de l’énergie, des mines et de la géologie signé récemment par le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah, et le ministre burkinabé du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat Harouna Kaboré.



Cet accord fixe le cadre de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie, des mines et de la géologie notamment en matière d’échange d’informations, d’expertise, d’expériences et de savoir-faire dans ces domaines. Ainsi, dans le cadre de cette visite, M. Ouedraogo a eu vendredi des entretiens avec le Directeur Général de l’Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) Saïd Mouline, axés sur le développement de la coopération entre le Maroc et le Burkina Faso dans le domaine de l’efficacité énergétique.



Un communiqué de l'AMME parvenu lundi à la MAP, indique que M. Mouline a donné à son interlocuteur un aperçu sur le rôle de l’Agence dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique au Maroc, avant d'aborder les différents projets et programmes structurants menés par cette institution dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de l’agriculture, du transport et de l’éclairage public. M. Mouline a ajouté à cette occasion que l’AMEE, qui collabore avec plusieurs agences et institutions africaines, est très sollicitée pour des actions de renforcement de capacité et d’échange d’expériences, et ce, grâce à la "Green platform", centre de formation pratique de l’AMEE à Marrakech qui est classé aujourd’hui, sous l’égide de l’Unesco, en tant que centre régional d’excellence de catégorie II pour l’efficacité énergétique. Ce centre, relève la même source, a pour mission de renforcer la coopération internationale et régionale pour le développement des ressources humaines et institutionnelles dans le domaine de l’efficacité énergétique et du développement durable.