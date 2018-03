Le ministre argentin des Relations extérieures entame vendredi une visite au Maroc

Au cours de cette visite, M. Faure aura des rencontres avec plusieurs responsables marocains axées sur l'approfondissement des liens politiques bilatéraux et l'intensification de la coopération scientifique et technique, indique un communiqué du ministère argentin des Relations extérieures.



Les entretiens du chef de la diplomatie argentine avec les responsables marocains devront également porter sur la coopération dans les domaines industriel et culturel, outre l'exploration des opportunités pour stimuler le commerce bilatéral, ajoute le communiqué. L'Argentine cherche à renforcer ses relations avec le Royaume, notamment à travers la promotion de projets de coopération dans le domaine de l'agro-industrie et de l'innovation technologique agro-alimentaire, précise la même source, ajoutant que le marché marocain offre des opportunités aux entreprises argentines opérant dans les secteurs de fabrication des machines agricoles, du matériel industriel, des pièces de rechange et du matériel médical.



Les exportations argentines vers le Maroc ont augmenté régulièrement au cours des deux dernières années, atteignant environ 509 millions de dollars en 2017, avec une croissance annuelle de 38%, selon le communiqué.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'ouverture de l’Argentine sur le monde, en particulier sur la région maghrébine, qui a un grand potentiel économique avec une forte demande pour des produits à haute valeur ajoutée, précise la même source selon laquelle le chef de la diplomatie argentine se rendra par la suite en Tunisie.