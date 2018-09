Le maréchal libyen Haftar menace l'Algérie d'une guerre

“En temps de guerre, on ne permet à personne de s’approcher de nous. Les Algériens ont profité de l’occasion et ont pénétré sur le territoire libyen. J’ai envoyé le général Abdelkrim à Alger pour leur dire que ce qu’il s’est passé n’est pas fraternel”, a déclaré le maréchal Haftar, lors d’une allocution devant des représentants des coordinations des affaires sociales.



L'homme fort de l'est libyen a menacé de "déplacer en quelques instants la guerre en Algérie”.



Alger a toujours clamé que la non-intervention de l’armée algérienne hors des frontières du pays est un "principe établi et respecté par l’Algérie".



Face aux menaces du maréchal libyen , les autorités algériennes ont présenté leurs excuses, indiquant “ce qui s’est passé était une démarche individuelle" qui "serait corrigé dans une semaine” .