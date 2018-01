Le jumelage institutionnel Maroc-UE, couronné de succès, conforte la démocratie parlementaire marocaine (De Rugy)

Le projet de jumelage institutionnel Maroc-Union Européenne "Appui à la Chambre des Représentants", couronné de succès, a conforté la démocratie parlementaire marocaine, a affirmé lundi à Rabat, le président de l'Assemblée nationale française, François De Rugy.



Les résultats de ce jumelage, commencé il y a près de deux ans, sont impressionnants et feront de la Chambre des Représentants une institution renouvelée et modernisée, a souligné M. De Rugy lors du séminaire de clôture de ce projet.



Depuis la mi-avril 2016, une soixantaine de missions d'expertises associant des fonctionnaires des assemblées parlementaires ont été conduits, ainsi que des guides pratiques sur l'analyse du projet de loi de finances, la légistique et le travail de contrôle des commissions éclairent désormais le travail parlementaire, a-t-il indiqué.



L'administration parlementaire a été renforcée grâce à ce projet. Elle s'est dotée d'un référentiel des métiers des compétences de son personnel, d'un vade-mecum sur la gestion des activités internationales, d'un guide sur la modernisation des archives, d'un projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement budgétaire et financières, ainsi que d'un rapport d'actualisation de son schéma directeur informatique, a-t-il précisé.



La Chambre a, en outre, poursuivi son chantier de parlement électronique avec l'acquisition grâce à l'appui de l'UE de ses serveurs informatiques, de scanners et extensions de son système de transcription automatique aux débats en commission, a-t-il relevé.



"Notre partenariat ne s'arrêtera bien évidemment pas au terme de cette opération réussie, la coopération entre l'Assemblée nationale et la Chambre des représentants, déjà vivace, se poursuivra et s'étendra à d'autres domaine", a-t-il assuré.



Il a, ainsi, mis en avant la relation exceptionnelle qui unit le Maroc et la France, notant que ce jumelage renforce les liens entre les deux pays et les positions pour relever les défis communs.



S'étalant sur une durée de 24 mois (2016-2018) et financé par l’UE, ce projet, qui a pris la forme de jumelage entre la Chambre et l’Assemblée nationale française, partenaire sénior, la Chambre des communes britannique, partenaire junior, ainsi que d’autres parlements européens (chambre des représentants de Belgique, Bundestag allemand et parlement hellénique), a permis d'appuyer l'action parlementaire et de renforcer les capacités administratives de la Chambre des représentants.