Le journaliste et écrivain Pierre Bellemare est mort à 88 ans

Le journaliste et écrivain Pierre Bellemare est mort samedi après-midi à l'hôpital Foch de Paris, a appris Le Figaro ce dimanche matin. Il était âgé de 88 ans. Il était affaibli depuis plusieurs semaines.



Producteur et animateur, Pierre Bellemare était une grande voix d'Europe 1, sociétaire des Grosse têtes de RTL et inventeur du Téléshopping sur Tf1.