Le journal L'Humanité placé en redressement judiciaire avec poursuite d'activité (tribunal)

Dans le cadre de cette procédure de redressement, qui s'accompagne d'une période d'observation de six mois, le tribunal a désigné deux administrateurs judiciaires, et une nouvelle audience est prévue le 27 mars.



Le tribunal a notamment nommé une spécialiste du sauvetage d'entreprises, Hélène Bourbouloux (Presstalis, FagorBrandt, Vivarte, SoLocal...).



Le mois dernier, le quotidien communiste avait été contraint de se déclarer en cessation de paiements auprès du tribunal de commerce de Bobigny, où une audience s'était déroulée le 30 janvier pour examiner sa situation.



La direction du journal, qui emploie environ 200 personnes, avait écarté le spectre d'une liquidation judiciaire et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement avec poursuite d'activité, pour permettre au quotidien d'apurer ses dettes tout en maintenant sa parution.



Fondé par Jean-Jaurès en 1904, le quotidien qui fut pendant plus de 80 ans l'"organe central" du Parti communiste français", a régulièrement fait face ces dernières années à des difficultés financières qui l'ont obligé à lancer plusieurs appels aux dons.



Il avait également été contraint de vendre en 2008 son siège à Saint-Denis conçu par le célèbre architecte Oscar Niemeyer.



Tiré à près de 50.000 exemplaires, le quotidien a vu ses ventes chuter en France de 6% en 2017-2018, à 32.700 exemplaires en moyenne. Cependant, son nombre d'abonnés a progressé l'an dernier et les ventes en kiosque ont augmenté en novembre et décembre.



Après l'annonce de sa cessation de paiement, le journal a lancé un appel à la mobilisation de ses lecteurs pour l'aider à collecter des fonds. Une soirée de soutien au quotidien est en outre prévue le 22 février à Paris.