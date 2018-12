Le jihadiste Peter Chérif arrêté à Djibouti, sera extradé vers la France

Le jihadiste Peter Chérif Alias Abou Hamza, soupçonné d'être impliqué dans l’attentat contre Charlie Hebdo et arrêté à Djibouti, sera extradé «vers la France, pays dont il est originaire», rapporte l’agence de presse officielle djiboutienne ADI.



«Partenaire efficient de la lutte contre le terrorisme mondial, notre pays qui travaille en étroite collaboration avec les grandes nations engagées dans le combat contre l’extrémisme procédera naturellement à l’extradition du présumé jihadiste vers la France, pays dont il est originaire», rapporte l’ADI qui reprend un communiqué de la Présidence de la République Djiboutienne.



«Les autorités djiboutiennes ont arrêté le dénommé Peter Chérif Alias Abou Hamza, 36 ans, un présumé terroriste international d’origine française qui est soupçonné notamment d’être impliqué dans l’attentat contre Charlie Hebdo, le journal satirique français, en 2015», précise la même source.



Il a été «appréhendé à Balbala, quartier populaire à la périphérie de Djibouti, par les services compétents djiboutiens» qui l’interrogent afin de déterminer «son rôle exact dans les événements où est soupçonné avoir participé», souligne ADI.



«Peter Chérif alias Abou Hamza, en provenance du Yémen, est entré sur le territoire national par voie maritime via Obock et était en possession de fausses pièces d’identité yéménites», est-il indiqué.