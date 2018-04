Le groupe d’amitié France-Maroc en déplacement officiel à Rabat les 5 et 6 avril

Pour son premier déplacement officiel au Maroc, le programme du groupe d’amitié France-Maroc dénote d'une volonté du groupe de renforcer et de consolider les liens entre les parlementaires français et marocains, ainsi qu'avec les acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle du Royaume.



La visite de la délégation débute notamment avec une rencontre autour de Habib El Malki, président de la Chambre des Représentants, le président et les membres du groupe d’amitié France-Maroc, afin de réactiver les liens entre parlementaires français et marocains.



Cette rencontre sera suivie de celle du ministre de l’Economie et des Finances, Mohammed Boussaid, pour échanger sur la coopération économique entre la France et le Maroc, avant un déjeuner de travail avec l’ambassadeur de France à Rabat, Jean François Girault, consacré à la thématique de la Coopération culturelle, les échanges économiques et l’enseignement français au Maroc.



Le programme de la délégation se poursuit avec une rencontre avec Othman El Ferdaous, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, chargé de l’Investissement, sur la stratégie du Maroc pour le développement du Numérique, ainsi qu’avec Nizar Baraka, président du conseil économique, social et environnemental, sur les missions et les propositions formulées par le CESE au Maroc.



Une rencontre avec Abdellah Boussouf, Secrétaire général du CCME (Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger) autour du rôle et des missions du CCME, ainsi qu’un dîner avec Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l’Homme, sont également au programme des députés du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale.



Une visite au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat est également au programme de la délégation.