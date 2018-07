Le gouvernement écossais et Donald Trump en froid à cause... d'un golf

Pour une brouille vieille de dix ans portant sur un parcours de golf, le gouvernement écossais et le président américain Donald Trump entretiennent des relations fraîches, que ne devrait pas améliorer la venue du milliardaire en Écosse ce week-end. Donald Trump est attendu dans son luxueux complexe sportif et hôtelier de Turnberry (sud-ouest de l'Écosse), qui comprend trois terrains de golf. Mais c'est pour son autre parcours, connu sous le nom de Trump International Golf Links, et situé au nord d'Aberdeen (nord-est de l'Écosse), qu'il a longtemps ferraillé avec Édimbourg.



Quelques jours avant la première visite officielle du président américain au Royaume-Uni, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon n'a pas caché son plaisir lors de l'inauguration d'une ferme éolienne dont la construction avait été un temps ralentie par le magnat de l'immobilier, qui craignait qu'elle ne gâche la jolie vue qu'offrait son domaine. « Un célèbre Américain propriétaire d'un parcours de golf et qui, il me semble, s'est reconverti en politique, avait décidé de poursuivre en justice le gouvernement pour empêcher l'installation de ces turbines », a déclaré la cheffe du Parti national écossais (SNP) lors de la mise en fonctionnement de la première éolienne. « Mais le gouvernement l'a battu devant les tribunaux. Et ces formidables éoliennes vont pouvoir commencer à produire de l'électricité », a-t-elle ajouté.



Nicola Sturgeon a refusé de rencontrer Donald Trump lors de sa visite. Elle a néanmoins résisté à la pression de certains parlementaires écossais qui souhaitaient que le gouvernement lui interdise d'atterrir à l'aéroport public de Glasgow-Prestwick. Car l'animosité est tenace entre l'homme qui se targue d'être le meilleur négociateur du monde et les dirigeants écossais.