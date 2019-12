Le général Saïd Chengriha, connu pour son hostilité au Maroc, remplace Gaïd Salah décédé

Le général de division Saïd Chengriha que le nouveau président Tebboune a nommé lundi chef d’état-major par intérim de l’armée algérienne, suite au décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, est connu pour son hostilité au Maroc.



En mars 2016, lors d'une rencontre à Tindouf entre les commandements de l’armée algérienne et des troupes du Polisario, la 10ème du genre, le commandant de la 3ème Région militaire (Béchar, Sud-Ouest), le général-major Said Chengriha, avait qualifié le Maroc d’"ennemi" de l’Algérie.



Selon ce général, cette rencontre était une "véritable occasion d’échanger les expériences militaires ainsi que les points de vue concernant l’affaire du Sahara", évoquant une étroite coopération militaire, stratégique et tactique entre l’armée algérienne et les séparatistes du Polisario, "pour défendre les frontières du pays".



Ce haut gradé ,qui a traité le Maroc de pays "ennemi", vient d'être nommé par le contesté Abdelmadjid Tebboune, un président dont l'hostilité à l'égard du Maroc a été explicitement exprimé.



Alger a toujours focalisé ses griefs contre son pays voisin, question de faire diversion dans une opinion publique algérienne sous le poids de la corruption et du népotisme. Mais cette tactique s'est essoufflé face à la constatation populaire pacifique des Algériens qui réclament le départ de tous les caciques du régime civils et militaires.