Le géant des télécoms AT&T finalise le rachat de Time Warner

Cette fusion des deux groupes va permettre "de proposer aux clients une expérience de divertissement adaptée, de haute qualité et donnant priorité au mobile", a indiqué le PDG d'AT&T, Randall Stephenson, cité dans un communiqué annonçant le bouclage de l'opération.



Un juge fédéral a donné mardi son aval à cette fusion à 85 milliards de dollars, un revers pour le ministère de la Justice américain qui y était opposé, estimant que cette opération est mauvaise pour la concurrence.



L’intention d’AT&T de boucler l’opération au plus tard le 20 juin signifie que le ministère de la Justice a renoncé à demander une suspension de la fusion, ce qu'il était en droit de faire dans les jours suivant la décision du juge.



Les acteurs traditionnels cherchent à grossir pour lutter contre les géants technologiques comme Netflix ou Amazon, qui sont à la fois producteurs de contenus et plateformes de diffusion.