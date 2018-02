Le franco-algérien, Faouzi Lamdaoui, rebondit chez Veolia

L’hebdomadaire Jeune Afrique révèle que Faouzi Lamdaoui, qui fût le conseiller pour l’égalité et la diversité de l'ancien président François Hollande, à l’Elysée, de 2012 à 2014, a été nommé directeur des relations institutionnelles de Veolia.



Lamdaoui, proche de Hollande, a été forcé de quitter ses fonctions en 2014 après des poursuites judiciaires pour abus de bien sociaux. Il avait été cité à comparaître en correctionnelle par le parquet de Paris pour « abus de biens sociaux » et « blanchiment d'abus de biens sociaux », mais aussi pour « faux et usage de faux ». Faouzi Lamdaoui a néanmoins bénéficié d’une relaxe de la cour d’appel de Paris début janvier.