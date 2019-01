Le fournisseur aéronautique marocain "TDM Aerospace" officialise son premier contrat avec Boeing

A travers la signature de ce premier accord de long terme avec Boeing portant sur la production, à Casablanca, de tubes et de canalisations en titane pour le Boeing 787 Dreamliner, le fabricant de tubes et de canalisations aéronautiques "se présente en porte-étendard de l'écosystème Boeing au Maroc", se félicite le ministère dans un communiqué .



TDM Aerospace a vu le jour dans le sillage de l'écosystème Boeing, lancé le 27 septembre 2016 sous la Présidence effective du Roi Mohammed VI, et grâce au financement du fonds d’investissement marocain MAIC (Moroccan Aerospace Investment Company), rappelle la même source.



"Il s'agit d'un événement à marquer d’une pierre blanche", ajoute le ministère, soulignant que l’industriel est le premier fournisseur aéronautique à capitaux marocain à remporter un contrat de rang 1 (contrat de fourniture directe) avec un avionneur. La nouvelle usine, installée dans la zone aéronautique de Midparc, sera dédiée à la production de tubes aéronautiques en métal et aura pour objectif de favoriser l’installation de toute la filière au Maroc, précise le communiqué.



Cet événement historique pour un industriel à capitaux marocains, acteur de rang 1 au sein d’une chaine de valeur mondiale à très haute valeur ajoutée, est la concrétisation de l’entrée du Royaume dans une nouvelle ère aéronautique facilitée par l’écosystème Boeing, conclut le ministère.