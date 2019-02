Le forum "AfricaSec 2019" entame ses travaux à Marrakech

Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, l'ambassadeur Angel Losada a, quant à lui, mis en avant l'importance de cette conférence qui traite d'une question d'une extrême importance, mettant en exergue la pertinence du thème choisi cette année, qui intervient, selon lui, à point nommé.



M. Losada a ainsi focalisé, dans son intervention, sur la sécurité au niveau de la zone sahélo-saharienne, en abordant la situation sécuritaire dans cette région, la réponse à engager face à cette menace et les défis majeurs à relever, affirmant que la sécurité de l'Afrique est celle de l'Europe et du monde entier.



Dans le même sillage, l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, Mohamed El Orabi, a souligné l'importance de la coopération internationale en la matière, tout en insistant sur l'impératif pour l'Afrique de mettre en oeuvre ses propres mesures et stratégies en matière de sécurité car, a-t-il expliqué, la sécurité du Continent ne peut être assurée par des "forces extérieures".



L'Afrique, a-t-il dit, est la zone propice pour le développement, mais demeure aussi la cible de la nouvelle vague de terrorisme, soulignant que le Maroc et l'Egypte, qui entretiennent une bonne coopération sur différents plans, peuvent jouer un rôle important dans le combat contre ce phénomène à l'échelle du Continent. "Ce n'est qu'à travers la coordination et le partenariat que l'Afrique pourra gagner cette guerre antiterroriste", a-t-il insisté.



Les participants à cette édition, dont des responsables civils et militaires, des dirigeants d'ONG, des sécuritaires et des experts des quatre coins du monde, discuteront de plusieurs thématiques, dont "la re-conceptualisation de la sécurité à l'ère du numérique: changement de paradigmes et de concepts", "l'Afrique face aux vulnérabilités chroniques et aux menaces transnationales et asymétriques" et "l'arc de crises Afrique centrale et zone Sahélo-saharienne: entre conflits enlisés et menaces émergentes".



Cet événement international constitue l'occasion de débattre aussi de questions aussi diverses que "l'Union africaine face au défi de la réforme du conseil de paix et de sécurité", "nature et étendue des cyber menaces: acteurs malveillants, modes opératoires" et "le renseignement comme arme dans la lutte contre les menaces sécuritaires émergentes".



D'autres thématiques sont à l'ordre du jour: "le cyber-renseignement et risques numériques", "le cyber-terrorisme et la radicalisation dans le cyber-espace", "les organisations terroristes et criminelles hybrides, les menaces et guerres hybrides: la nécessaire transformation des services de sécurité et de défense" et "les perspectives pour le renseignement spatial et aérien".



Parallèlement aux travaux de l'AfricaSec, le CMES-"Global network against women radicalization", organise le 9 février un atelier sous le thème "les perspectives du genre dans la prévention de l'extrémisme violent" en partenariat avec ONU-Femmes.