Le fonds documentaire du CCME s'enrichit par une nouvelle publication intitulée "Maroc-Sénégal"

L'ouvrage de 100 pages paru aux éditions Broc-Jacquart met en perspective la vision royale qui puise ses sources dans une relation fraternelle séculaire entre les dynasties marocaines et le Sénégal et établit une véritable analyse des relations entre les deux pays, indique le CCME dans un communiqué.



Dans ce livre richement illustré par des photos d'archives et par l'évocation de personnages politiques et religieux ayant marqué l'histoire commune, l'auteur rappelle l'importance de la prise en charge des préoccupations sociales et culturelles des communautés marocaines au Sénégal et en Afrique sub-saharienne et formule une série de recommandations visant à pérenniser cette relation ancestrale.



Réparti en quatre principaux chapitres: historique, diplomatique, économique et spirituel, ce livre relate avec une multitude de détails, de nombreuses photographies, certaines inédites, les avancées, les couacs, les problèmes ou opportunités de ces échanges, outre les relations humaines entre les deux pays (migration, immigration).



Ouvrant depuis plus de trente ans au service des relations entre maroco-sénégalaises, le professeur Sidi Mohamed Farssi est un expert des relations bilatérales. Titulaire au département informatique de l’École supérieure polytechnique de Dakar, l'auteur du livre est directeur du laboratoire d'imagerie biomédicale et bio-informatique, membre du CCME et président du Conseil national des Marocains au Sénégal.