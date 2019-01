Le fils aîné de Trump compare le mur souhaité par son père à un mur de zoo

"Les murs, ça marche": Donald Trump Jr., le fils aîné du président américain, a comparé le mur souhaité par son père à la frontière avec le Mexique aux protections d'un zoo.



"Vous savez pourquoi vous pouvez apprécier une journée au zoo? Parce que les murs, ça marche", a écrit "Don Junior" dans une "story" postée sur Instagram mardi soir.



Ce message éphémère a été mis en ligne après la déclaration solennelle de son père à la nation américaine.



Depuis le Bureau ovale, le président américain a tenté de convaincre les Américains du bienfait de son projet - controversé - de mur frontalier destiné à mettre fin à l'immigration clandestine aux Etats-Unis.



"Ce soir je vous parle car nous assistons à une crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud", a-t-il notamment déclaré.



Ce projet de mur est au coeur du "shutdown" qui paralyse partiellement l'administration fédérale américaine, le Congrès ne souhaitant pas financer les 5.7 milliards de dollars réclamés par Donald Trump.



Donald Trump Jr. est connu pour ses interventions tapageuses et ses déclarations polémiques sur les réseaux sociaux.



Pendant la campagne présidentielle de 2016, il avait provoqué un tollé après un tweet comparant des bonbons empoisonnés à l'accueil des réfugiés syriens: "Si j'avais un bol de Skittles et je vous disais que trois d'entre eux allaient vous tuer, est-ce que vous en prendriez? C'est notre problème de réfugiés syriens".



Son père avait lui commencé sa campagne en traitant les immigrés mexicains de "violeurs", délinquants et trafiquants de drogues.