Le film tunisien "Fatwa" de Mahmoud Ben Mahmoud remporte le Tanit d'Or des JCC

Le Tanit d'Or, la plus haute distinction des Journées cinématographiques de Carthage (CJJ) est revenu au long-métrage tunisien de fiction "Fatwa" de Mahmoud Ben Mahmoud qui a également remporté le prix du meilleur acteur décerné à Ahmed Hafiane.



"Brotherhood" de la Tunisienne Meryem Joobeur a remporté le Tanit d'Or dans la catégorie des courts métrages, alors que le Tanit d'Or dans la catégorie des longs métrages documentaires a été décerné au film "Amal" de Mohamed Siam (Egypte).



Pour les prix des courts métrages documentaires, le Tanit d'Or a été remporté par le film "Resonances" de Nicolas Khoury (Liban).



Voici par ailleurs le palmarès complet de la 29ème édition des JCC:



-. Compétition officielle des longs métrages de fiction :



Tanit d’Or : "Fatwa" de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)



Tanit d’Argent : "Yomeddine" d'Abu Bakr Shawky (Egypte)



Tanit de Bronze : "Le voyage inachevé" de Joud Said (Syrie)



Prix de la Meilleure Image : "Le voyage inachevé" de Joud Said (Syrie)



Prix de la meilleure musique : "Rafiki" de Wanuri Kahiu (Kenya)



Prix du meilleur scénario : "Supa Modo" de Likarion Wai Naina (Kenya)



Prix du meilleur acteur: Ahmed Hafiane pour son rôle dans le film tunisien "Fatwa"



Prix de la meilleure actrice : Samantha Mugatsia pour son rôle dans le film "Rafiki" de Wanuri Kahiu(Kenya)



-. Mention spéciale :



"Sofia" de Meryem Ben M’Barek (Maroc)



"Maki’LA" de Machérie Ekwa Bahango (RDC Congo)



Prix du Public :"Le Voyage Inachevé" de Joud Said (Syrie)



-.Compétition officielle des courts-métrages fiction :



Le Tanit d’Or : "Brotherhood" de Meryem Joobeur (Tunisie)



Le Tanit d’Argent : "Lalo's House" de Kelley Kali (Benin)



Le Tanit de Bronze : "Astra" de Nidhal Guiga (Tunisie)



-. Mention spéciale : "Le fleuriste" de Chamakh Bouslama (Tunisie)



-. Compétition officielle des longs-métrages documentaires :



Le Tanit d’Or : "Amal" de Mohamed Siam (Egypte)



Le Tanit d’Argent : "You come from far away" d'Amal Ramsis (Egypte)



Le Tanit de Bronze : "Erased, Ascent of The Invisible" de Ghassen Halwani (Liban)



-. Compétition officielle des courts-métrages documentaires :



Le Tanit d’Or : "Resonances" de Nicolas Khoury (Liban)





Le Tanit d’Argent : "I signed the petition" de Mahdi Fleifel (Palestine)



Le Tanit de Bronze : "Kedougou" de Mamadou Khouma Gueye (Sénégal)



-. Compétition première œuvre :



Prix TV5 Monde : "Sofia" de Meriem Ben M’barek (Maroc)



Prix Taher Cheriaa : "Sofia" de Meriem Ben M’barek (Maroc)



Mention spéciale au long métrage documentaire "Fahavalo" de Marie-Clémence Paes (Madagascar)