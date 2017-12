Le film russe "El Brus" remporte le grand prix de la 2ème édition du Morocco Adventure Festival

Lors de la cérémonie de clôture de ce festival qui a eu lieu samedi soir, il a été procédé à la remise des prix aux lauréats de cette édition. Le prix "Nature et Environnement" a été décerné au réalisateur brésilien Taranto Fransisco pour son film "Voies féminines" et le prix du public à Jermey Frey pour son film "Surf the line".



Le prix de la "meilleure photo" est revenu à Anas Arrayhani et celui de l’aventure à ghizlane Al Akkar. Le prix national de l’aventure et du voyageur a été attribué à Ismail Belmahih pour "Esprit africain", alors que le prix Ibn Battouta du meilleur film a été décroché par le réalisateur Raphy Blanc pour son film "Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart".



Premier et unique festival du genre au Maghreb et en Afrique, le "Morocco Adventure Festival" a proposé lors de sa deuxième édition une sélection des meilleurs films et documentaires de voyage et d’aventure multi-primés à l'échelle mondiale. Le Festival a fait de la ville de Rabat, cinq jours durant, un cinéma en plein air, à travers des projections à la place Bab El Had, la place Moulay El Hassan, au Quai 1 de la Marina de Salé, et au cinéma la Renaissance.