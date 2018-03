Le film chilien "Une femme fantastique" remporte l'Oscar du meilleur film en langue étrangère

Samedi, le long-métrage chilien avait reçu le Prix Spirit du meilleur film étranger lors de la 33 e édition des Prix Spirit du Film indépendant, décernés par l'institution "Film Independent", organisée à Santa Monica (Californie, États-Unis).



Début février, "Une femme fantastique" (Une mujer fantastica) avait remporté le Prix Goya du meilleur film ibéro-américain, les plus hautes récompenses du cinéma espagnol. Il avait également été sacré en Allemagne en remportant l'Ours d'argent du meilleur scénario au Festival de Berlin et se trouve en bonne position pour remporter l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.



Avant "Une femme fantastique", le Chili avait remporté sa première statuette en 2016, avec "Historia de un oso" (Histoire d'un ours) de Gabriel Osorio, Oscar du meilleur court-métrage d'animation.



Le film, qui relate l'histoire d'une femme transgenre jouée par l'actrice Daniela Vega, avait déjà remporté l'Ours d'argent du Meilleur scénario au Festival international de Berlin 2017.



Il est centré sur le personnage de Marina, une jeune transgenre qui fait face à la mort subite de son partenaire, Orlando (Francisco Reyes), 20 ans plus âgé qu'elle.



En deuil, la famille de son ex-compagnon l'empêche de vivre en paix, étant la cible de reproches, de préjugés et de violences.