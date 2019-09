Le film "Adam" de Maryam Touzani décroche l'étoile de Bronze du Festival d'El Gouna

Le long métrage "Adam" de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani a décroché l'étoile de Bronze de l'édition 2019 du Festival d'El Gouna qui s'est tenue du 19 au 27 septembre en Egypte.



L'étoile de Bronze du Festival du film d'El Gouna est dotée d'un Prix de 15.000 dollars US.



L'étoile d'or (50.000 US) est revenue au film "Tu mourras à 20 ans" du réalisateur soudanais Amjad Abou Alae, tandis que le long-métrage "Aid Al Korbane" du Français Jan Komasa a remporte l'étoile d'argent (25.000).



Mettant en vedette Loubna Azabal et Nisrin Erradi, "Adam" avait représenté le Maroc dans la section "Un Certain Regard" lors de la 72è édition du Festival de Cannes.



Premier long-métrage de Maryam Touzani, "Adam" relate le combat des femmes célibataires, à travers l'histoire de Samia, une jeune campagnarde qui tombe enceinte suite à une relation hors mariage et qui décide au huitième mois de sa grossesse d'abandonner son bébé à qui veut l'adopter.



Outre le film marocain, 11 autres longs-métrages étaient en compétition lors de ce festival, qui a vu d'autres productions concourir dans les catégories longs métrages, documentaires, courts métrages et hors compétition.



Née à Tanger en 1980, Maryam Touzani a débuté sa carrière dans le journalisme avant de se spécialiser dans le cinéma après des études à Londres.



En 2011, elle a réalisé son premier court métrage , "Quand ils dorment", suivi de "Sous Ma Vieille Peau" en 2014 , et "Aya va à la plage" (2015). En 2017, elle a participé en tant qu'actrice au long métrage "Razzia" de Nabil Ayouch.