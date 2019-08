Le film "Adam" de Maryam Touzani choisi pour concourir à la présélection des Oscars 2020

Le film "Adam" réalisé par Maryam Touzani a été choisi pour concourir à la présélection des Oscars 2020, dans la section "Meilleur film international", indique le Centre Cinématographique marocain (CCM).



Une commission de sélection, présidée par le réalisateur M. Nour-Eddine Lakhmari, a choisi le film "ADAM" pour représenter le Maroc à la présélection pour l'Oscar du meilleur film international, pour l'année 2020, et ce conformément aux critères établis par "l'Académy of Motion Picture Arts and Sciences", ajoute la CCM sur son site internet.



Cette commission est composée de la réalisatrice Layla Triqui, du directeur de Festival, Ahmed Housni, du critique de cinéma, Omar Belkhammar, du réalisateur, Mohamed Nesrate, du critique de cinéma, Mohamed Laaroussi, ainsi que du représentant du CCM, Tarik Khalami, relève la même source.