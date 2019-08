Le discours royal porteur d'un message clair pour une exploitation plus égalitaire des terres agricoles soulaliyates (Menanna Sehiseh)

Le discours du Roi Mohammed VI à l'occasion du 66ème anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple est porteur d'un message clair et sans équivoque pour une exploitation plus égalitaire des terres agricoles soulaliyates, a souligné Menanna Sehiseh, déléguée de femmes soulaliyates à Kénitra.



"Mobiliser les terres collectives au service de projets agricoles générateurs d'emplois et de revenus pour les jeunes du monde rural, voilà à quoi aspirent ardemment les femmes soulaliyates", a déclaré Mme Sehiseh à la MAP, notant que le Souverain appelle à faire de l'exploitation de ces terres agricoles une priorité sous l'angle du développement rural.



Dans ce contexte, elle s'est déclarée fière de l'appel royal à une mobilisation tous azimuts d'un domaine aussi vaste pour qu'il soit exploité non seulement dans des projets d'habitat mais plutôt dans diverses activités à même de fructifier les terres par la création d'opportunités d'emploi.



Lauréate du prix Khmissa Lesieur 2009, Menanna Sehiseh a fait part de son optimisme quant à la consécration des droits des femmes soulaliyates comme l'atteste "le grand intérêt accordé par SM le Roi au monde rural, plus particulièrement la défense de la cause de la femme rurale".



Mme Shiseh, présidente de l'Association des femmes soulaliyates de Mehdia, est l'une des militantes soulaliyates qui mènent en première ligne un combat farouche pour les droits de la femme marocaine.



Dans son discours du 20 août, le Roi a appelé à l'exploitation de "toutes les potentialités du monde rural" avec en priorité les terres agricoles soulaliyates, "dont nous avons préconisé la mobilisation pour la réalisation de projets d’investissements agricoles". Le Souverain a lancé cet appel près d’un an après son discours à devant les deux Chambres du Parlement dans lequel Sa Majesté a mis l'accent sur la mobilisation d’un million d’hectares de terres soulaliyates.