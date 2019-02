Le deuxième sommet Trump-Kim aura lieu à Hanoï les 27 et 28 février

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi soir que son deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aura lieu à Hanoï, la capitale du Vietnam, les 27 et 28 février.



"Mes représentants viennent de quitter la Corée du Nord après une réunion très productive et une date et un rendez-vous convenus pour le deuxième sommet avec Kim Jong Un", a déclaré M. Trump sur Twitter.



"Il se déroulera à Hanoi, au Vietnam, les 27 et 28 février. J'ai hâte de rencontrer le président Kim et de faire avancer la cause de la paix!", a-t-il ajouté.



Le président américain avait déjà annoncé le pays et la date du sommet lors de son discours de l'état de l’Union en début de semaine, mais la ville n’était pas connue.



Il s’agit du deuxième sommet Trump-Kim après celui les ayant réuni à Singapour en juin dernier.



Selon le New York Times, M. Trump et ses collaborateurs ont cité le Vietnam comme exemple pour la Corée du Nord d'un pays communiste sorti de l'isolement international pour développer une économie dynamique. Le président américain cherche à convaincre M. Kim que l'abandon de ses armes nucléaires lui permettrait de transformer son pays appauvri en un pays prospère.



"La Corée du Nord, sous la direction de Kim Jong Un, deviendra une grande puissance économique", a écrit M. Trump dans un autre tweet vendredi.



"Il peut surprendre quelques-uns mais il ne me surprendra pas, car j’ai appris à le connaître et à comprendre à quel point il est capable. La Corée du Nord deviendra un type différent de FUSEE - un modèle économique!", a-t-il ajouté, en clin d’œil aux programmes balistiques de Pyongyang.