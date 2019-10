Le designer marocain Hicham Lahlou nommé "Regional Advisor Africa" par la World Design Organization

Le designer marocain de renom, Hicham Lahlou, a été nommé "Regional Advisor Africa" par la World Design Organization (Organisation mondiale du design - WDO), suite à l'assemblée de la WDO, qui s'est tenue à Hyderabad en Inde les 11 et 12 octobre 2019, en présence des leaders du design mondial et plus de 170 organisations membres de WDO venant des six continents.



Hicham Lahlou, qui sera en lien direct avec le Président Srini Srinivasan, le président Elect David Kusuma, et les membres du conseil, s'occupera de la diplomatie, des relations avec la communauté du design, industrie et tous secteurs confondus utilisateurs du design, ou souhaitant stratégiquement intégrer le design dans la croissance économique des Etats et entreprises en Afrique, dans le but de renforcer encore plus le leadership de l'Afrique au sein cette organisation, selon un communiqué de presse.



En 2015, M. Lahlou avait "community liaison Africa" de WDO. Il a, par la suite, organisé le premier forum des économies du design et des industries créatives dans le monde et en Afrique "Africa design days forum" et le premier "world design talks" en Afrique à Rabat, en juin 2017, placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI.



Il a également été élu par mérite par les leaders mondiaux du design, ses pairs, en reconnaissance de ses efforts, son parcours international, en octobre 2017 à Turin, en tant que membre du conseil d'administration de WDO pour le mandat 2017-2019, en tant que premier marocain, de la région Mena et deuxième africain de l'histoire de WDO en 62 ans d'histoire.



Le designer marocain a sillonné le monde entier ces deux dernières années, au Canada, en Turquie, au Mexique, en Corée du Sud, en Slovénie, en Tunisie, en Angleterre, au Côte d'Ivoire, aux Émirats Arabes Unis, en USA, au Sénégal, en France et en Italie, afin de promouvoir sans relâche l'Afrique, son continent si cher à ses yeux et à WDO.



Il a pris plusieurs actions concrètes dans le domaine de la diplomatie, qui est sa principale force, en initiant des relations entre WDO et des organisations très importantes telles que CGLU (cités et gouvernements locaux unis), il a aussi créée des ponts entre WDO et WPO (young president organisation), et avec des agences onusiennes tels que l'UNESCO, et UNIDO (Organisation des Nations unies pour le développement industriel), pour réactiver prochainement une relation ancienne entre les deux organisations. D'autres actions vont être menées pour créer des partenariats entre WDO et des organisations importantes de part le monde.



M. Lahlou a également participé à plusieurs forums économiques et diplomatiques en Afrique, notamment Africités 2018 avec CGLU et WDO, où il a organisé un panel sur le design et la gouvernance locale avec le soutien de Menara Holding comme sponsor et soutien effectif.



Il a inauguré en tant que speaker invité le premier panel dédié au design et l'Art durant MED’Days 2018, le Davos africain. À Milan, il a été choisi et nommé en 2018 par la célèbre Marva Griffin pour être commissaire en charge de l'Afrique aux côtés des célèbres designers brésiliens les Frères Campana en charge de l'Amérique Latine. Lors cette exposition, 18 designers d'Afrique et 18 d'Amérique ont été présentés pendant le Salone Del Mobile le plus grand événement de design au monde. Cette exposition qui a connu un vif succès avec le nombre de visiteurs et une présence dans la presse aux 4 coins du monde.



Il a mené des actions concrètes sur le continent africain pour promouvoir le WDO et le design en Afrique, comme levier économique et pour incarner l'importance de la vision de la coopération Sud Sud portée par le roi Mohammed VI.



Il a également co-initié au cours de son mandat un projet ambitieux d'un livre intitulé «African Generation - The Power of Design » qui a nécessité deux ans de travail acharné avec l'éditeur pour mettre en éclairage 50 personnalités du design Afrique et de la diaspora. Dans le cadre de ce projet, il a proposé au Kenyan le Pr. Mugendi M'Rhitaa, président éméritus de WDO et sénateur à être co-auteur avec lui.



Ce travail sans relâche mené par Hicham Lahlou représente un potentiel important pour WDO dans la promotion du design et l’encouragement du plus grand nombre venant d'Afrique pour devenir membres de WDO afin que le continent porte encore sa voix dans le concert des 6 continents et nations.



Infatigable militant en faveur de l'Afrique en fondateur d'Africa design days et Award depuis 2014, il a influencé et inspiré par ses actions, à travers des initiatives en Afrique, tels que Tunisia Design Week, Design Week de Lagos, Biennale du design en Algérie prochainement, Nairobi Design Week, Cairo Design Week Casablanca Design Week, et des évènements à venir en Afrique.



Hicham Lahlou est aussi Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, en reconnaissance de son parcours international et son engagement en faveur de l'Afrique.



Suite à ses nombreuses actions, le ministère du tourisme ivoirien a récemment rejoint WDO en tant que membre pour mettre en place des politiques de design en Côte d'Ivoire, en plus de l'école de design Art'Com (Maroc), Tunisia Design Organization (Tunisie) et l'UPF (Université privée de Fès), qui sont devenus membres de la WDO sous l'impulsion de Hicham Lahlou, et d'autres membres sont entrain d'arriver en Afrique. WDO est un acteur majeur en tant qu'ancienne et importante organisation de design au monde. Le design est essentiel par son impact en tant que véritable levier économique et en tant que véritable catalyseur des industries créatives, face aux réalités de ce monde et au respect de la planète en ligne avec les Nations Unies et les objectifs du développement durable de 2030.