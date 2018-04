Le dernier rapport de "Reporters sans frontières" sur le Maroc est "inéquitable" (El Khalfi)

Répondant à une question des journalistes à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. El Khalfi a qualifié ce rapport d'"inéquitable", car il ne prend pas en considération nombre de mesures prises par le Maroc.



Le ministre a exprimé son étonnement quant au classement dans ce rapport de certains pays ayant connu des événements terribles dans rangs mieux que le Maroc, et ce "malgré les observations et les critiques qui peuvent être adressées à notre pays".



Il y a de réelles problématiques au niveau des données et de la méthodologie adoptée par l'organisation "Reporters sans frontières" et aussi au niveau de la vision équilibrée et précise, a fait noter M. El Khalfi.