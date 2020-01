Le député M’jid El Guerrab nommé Rapporteur d'une mission parlementaire sur l'octroi des visas

M. El Guerrab aura pour prérogatives d’auditer l’ensemble des acteurs concernés par cette thématique dont le nombre de demandes est en hausse constante (demandeurs de visas, centres de demandes de visas, ministères, consulats, préfectures, Campus France, Direcctes, OFII, universités, opérateurs touristiques etc…). A l’issue de plusieurs semaines de consultation sur le terrain et d’auditions,la mission présentera des pistes d’amélioration dans le processus d’attribution dans ce qui constitue la première vitrine de la France avec ses partenaires étrangers désirant se rendre en France pour visiter, étudier, entreprendre ou travailler.



A cet effet, le député franco-marocain devra effectuer des déplacements dans et en dehors de sa circonscription pour s'informer sur les blocages qui grippent le système.



Aujourd’hui de nombreux postes consulaires français connaissent de grandes difficultés dans l’attribution de simples rendez-vous pour déposer les dossiers de demandes. A l'instar de M. l Guerrab, les députés sont régulièrement saisis de ce problème.



Le délai et les conditions d’octroi d’un visa, ainsi que sa durée relèvent parfois de l’irrationnel, ce qui pose de graves difficultés notamment pour les visites familiales. Quant aux étudiants, certains se trouvent sans visa après le début de leur année de scolarité, sans oublier les entrepreneurs et les hommes d’affaires qui souffrent des délais trop long d’obtention d’un visa.