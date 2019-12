Le député M’jid El Guerrab à Casablanca pour une réunion sur "L’école française à l’étranger : quel avenir ?"

Le député de la 9ème circonscription des Français établis hors de France (Maghreb et Afrique de l’Ouest), M’jid El Guerrab, animera le samedi 30 novembre de 10h à 12h dans la salle Delacroix du Lycée Lyautey, une réunion publique ouverte à toutes et tous intitulée « L’école française à l’étranger : quel avenir ? ».



Seront notamment présents les parents d’élèves, le personnel enseignant et administratif.



Ce temps d’échange permettra de revenir sur les mesures visant à développer l’enseignement français à l’étranger présentées conjointement par le gouvernement le 3 octobre 2019 au Quai d’Orsay.



Il sera également question de discuter des nouvelles hausses de frais de scolarités prévus pour 2020.