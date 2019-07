Le député Laabid: "Un très grand respect pour le bilan des 20 ans de règne de SM le Roi Mohammed VI" (Vidéo)

"Quand on regarde les 20 ans de règne de SM le Roi Mohammed VI, cela nous inspire un très grand respect", souligne le député et président du groupe d'amitié à l'Assemblée nationale française, dans un entretien avec Atlasinfo, notant que le Maroc est "l'un des pays les plus stables d’Afrique et du Moyen-Orient" .



Sur le plan géopolitique, a-t-il poursuivi, le "Maroc est indépassable dans la relation Occident-Orient, dans la relation Nord-Sud et dans la relation Sud-Sud", rappelant que le "retour du Maroc au sein de l'Union africaine a été mené de main de maître par SM le Roi" .



Sur le plan économique, le député constate une "progression considérable dans le domaine de l'industrie aéronautique, maritime, agroalimentaire et numérique" et des réalisations à forte valeur ajoutée dont le lancement récemment de Tanger Med 2 et du TGV marocain, ainsi que l'ouverture d'une usine PSA à Kenitra.



Quant aux relations franco-marocaines, le président du groupe d'amitié France-Maroc, qui compte 139 députés dans son rang, insiste sur l'amitié qui unit les deux pays et le rôle de son groupe pour la consolider.