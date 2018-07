Le député LREM Thierry Solère en garde à vue pour soupçons de fraude fiscale

Dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et corruption, le député LREM des Hauts-de-Seine Thierry Solère a été placé en garde à vue mardi matin à Nanterre, selon le parquet, confirmant une information du Monde. Le 11 juillet, l'ex-élu LR s'était déjà vu retirer son immunité parlementaire. Une demande relayée auprès du président de l'Assemblée nationale par l'intéressé lui-même, ancien questeur de la chambre basse, qui disait vouloir « être entendu » dans cette affaire.



Le parquet de Nanterre avait ouvert en septembre 2016 une enquête pour « fraude fiscale » à la suite d'une plainte de Bercy. L'enquête avait par la suite été élargie aux chefs de « trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, financement illicite de dépenses électorales et manquement aux obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ».



Les faits dont les enquêteurs le soupçonnent remontent notamment, pour la fraude fiscale, à la période 2010-2013, alors qu'il était conseiller régional et lieutenant de Bruno Le Maire. Le député travaillait en parallèle comme conseiller stratégique dans le privé, notamment chez Chimirec, une entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets industriels. Un poste qui lui rapportait « 12 000 euros par mois », avait révélé le site Mediapart en septembre 2016.