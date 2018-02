Le déficit budgétaire en France s'établit à 67,8 milliards d'euros en 2017

Le déficit budgétaire en France s'est établi 67,8 milliards d'euros en 2017 contre 69,1 milliards d'euros (Md€) à fin décembre 2016, soit une amélioration de 1,3 milliard d'euros, a indiqué mardi le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.



Ce déficit budgétaire s'inscrit en amélioration substantielle de plus de 6 Md€ par rapport à celui prévu par la loi de finances rectificative présentée en novembre 2017 (74,1 Md€), a précisé le ministre dans un communiqué.



Les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) ont atteint 386,9 milliards d'euros contre 379,8 milliards d'euros au 31 décembre 2016, a ajouté la même source, faisant remarquer que le gouvernement français a strictement tenu l’objectif de dépense qu’il s’était fixé en loi de finances rectificative sur les dépenses des ministères qui s’établissent à 237,5 Md€, en ligne avec l’objectif fixé à 237,6 Md€.



Pour leur part, les recettes du budget général (nettes des remboursements et dégrèvements) se sont établies à 313,6 Md€ contre 304,0 Md€ à fin décembre 2016, selon le ministre qui explique que les recettes fiscales nettes sont supérieures de +11,5 Md€ par rapport au 31 décembre 2016.



Les recettes de TVA sont notamment en hausse de 8,0 Md€ par rapport à fin décembre 2016 et les recettes d’impôt sur les sociétés en hausse de 5,7 Md€ (dont 4,9 Md€ au titre de la contribution exceptionnelle), note le communiqué.



À fin décembre 2017, les recettes non fiscales ressortent en baisse de 2,4 Md€ par rapport à fin décembre 2016, relève la même source, faisant observer que cette évolution s’explique essentiellement par une diminution des reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur.