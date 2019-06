Le contingent marocain déployé en RDC décoré pour ses services au sein de la MONUSCO

Le Bataillon formant le contingent marocain déployé en République Démocratique du Congo (RDC) a été décoré, lors d'une cérémonie organisée mardi à Kananga, de médailles de mérites par la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO) pour ses services louables rendus au sein de la mission, a-t-on appris de l'ambassade du Maroc à Kinshasa.



"A l'occasion d'une cérémonie de remise de médailles de mérite organisée, aujourd'hui, à Kananga, par la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RDC (MONUSCO), le Bataillon formant le contingent marocain déployé en RDC, sous commandement du Colonel Zakaria Sahili, a été décoré par le Lieutenant Général Elias Rodrigues Martins Filho, Commandant les Forces de la MONUSCO, pour les services louables rendus par les éléments marocains au sein de cette Mission de l'ONU", indique un communiqué de l'ambassade.



La cérémonie s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur du Maroc à Kinshasa, Rachid Agassim, accompagné de l'Attaché Militaire Naval et de l'Air, le Colonel Zine Hrizou.



Ont assisté, également, à ladite cérémonie de remise de médailles, l'Adjoint du Chef du Bureau de la MONUSCO, des Représentants du Haut Commissariat des Nations unies aux Réfugiés (HCR), ainsi que plusieurs officiers et représentants d'autres pays.



A cette occasion, le Général brésilien Commandant les Forces de la MONUSCO a fait l'éloge du Contingent marocain et de sa contribution au maintien de la paix et à la protection des civils.



Il a également tenu à relever la contribution du Royaume du Maroc dans les différentes Missions de maintien de la paix en RDC, depuis les années 60.



Le Royaume du Maroc contribue activement à la MONUSCO, avec un contingent de plus de 1300 éléments déployés en RDC, notamment au Kasaï (centre du pays) et à Bunia au Nord Kivu. Les forces marocaines ont été renforcées par l'élément féminin. Ainsi, on compte 25 éléments féminins à Kananga dont cinq officiers.



Les militaires marocains jouissent d'une très bonne réputation, aussi bien dans les régions de leur déploiement qu'auprès des autorités congolaises.