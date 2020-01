Le composition du gouvernement tunisien finalisée, selon Habib Jemli

Le chef du gouvernement tunisien désigné, Habib Jemli, a annoncé mardi soir avoir finalisé la liste des membres de son gouvernement.



"La composition du gouvernement est achevée et regroupe des compétences capables de s'acquitter de la mission qui leur est dévolue en cette étape cruciale", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa page Facebook peu avant minuit et dans laquelle il a présenté ses vœux aux Tunisiens à l'occasion du nouvel an.



Il a précisé qu'il n'a pas pu présenter la liste des membres de son gouvernement au président Kaïs Saeïd qui avait des activités jusqu'à une heure tardive mardi soir.



Il s’est dit "convaincu" que "l'équipe gouvernementale sera à la hauteur des attentes des Tunisiens".



La formation de ce gouvernement intervient après un mois et demi de réflexion, de rencontres et d'entretiens avec les différentes composantes de la scène politique en Tunisie.



Suite à l’échec des négociations avec certaines formations politiques, notamment "Attayar" et "Echaab", le chef du gouvernement désigné a décidé de former une équipe composée uniquement de technocrates, n’incluant aucun ministre partisan ou politisé.