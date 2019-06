Le complexe portuaire Tanger-Med, un "hub international majeur" en matière de transbordement des containers (Hassan Abkari)

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de lancement des opérations portuaires du nouveau port Tanger Med II, durant laquelle le Prince Héritier Moulay El Hassan a représenté le Roi Mohammed VI, M. Abkari a noté que le complexe, doté d'une capacité de 9 millions de conteneurs, devient aujourd’hui un hub international au service des pays d’Afrique de l’Ouest et du Nord, ainsi que des pays d’Europe, des Amériques et d’Asie.



M. Abkari a rappelé que le port Tanger-Med I a traité 3,5 millions de conteneurs, ce qui l’a positionné comme le "premier port en Afrique, devançant le port Saïd (Egypte) et le port de Durban (Afrique du sud)".



Grâce à cette nouvelle capacité, Tanger-Med s’érige en "premier port en Méditerranée", conformément à la vision royale visant à doter le Maroc d’une plateforme portuaire internationale, s'est-il félicité.



Tanger-Med dispose de lignes maritimes avec 186 ports dans 77 pays à travers le monde, a fait savoir le responsable, ajoutant que Tanger-Med II permettra de réduire les délais de transbordement grâce à l’entrée en fonction d’un quai automatique.



M. Abkari a rappelé que la structure portuaire et ses zones d’activité ont contribué à la création de 75.000 postes d’emploi, estimant que les perspectives de développement de cette structure sont "prometteuses" pour le Maroc et pour la région du Nord, qui s’affirme comme deuxième pôle économique du Royaume.