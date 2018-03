Le commissaire européen à la Politique de Voisinage attendu le 21 mars à Tunis

Au cours de cette visite, le responsable européen devra annoncer notamment, un nouveau programme européen d'appui aux startups et aux entreprises innovantes, ajoute la délégation dans un communiqué.



Lors de ce déplacement, le commissaire européen devra tenir une rencontre avec les acteurs de l'écosystème de l'innovation en Tunisie, un incubateur et un accélérateur de startups ainsi qu'une société de gestion de fonds et annoncer le nouveau programme d'appui aux start-ups, au COGITE, l'espace d'incubation de start-ups situé à Tunis, précise la même source.