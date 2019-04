Le commerce, un secteur vital pour l'économie nationale et le développement régional (Elalamy)

Le ministre de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a affirmé, mercredi à Oujda, que le secteur du commerce revêt une importance vitale pour l’économie nationale et pour le développement régional.



S’exprimant lors d’une Rencontre régionale sur le Commerce, l’industrie et les services, M. Elalamy a souligné que 54 % de la population active de la région de l’Oriental travaillent dans le secteur du commerce qui emploie plus de 1,5 million de personnes au niveau national.



Il a ajouté que la région de l’Oriental compte 18.470 points de vente, 80 souks hebdomadaires, et 22 grandes ou moyennes surfaces de vente, en plus du commerce électronique qui a fait son entrée dans cette région ces dernières années et qui ne cesse de se développer.



M. Elalamy a relevé à cet égard que cette Rencontre régionale se veut une occasion pour fournir et présenter des données précises sur ce secteur et formuler des propositions pour des solutions adéquates aux problèmes et préoccupations des commerçants et professionnels du secteur.



Précisant que les Rencontres régionales sur le commerce s’inscrivent en droite ligne des Hautes orientations royales au sujet de la conception de politiques sectorielles mettant à contribution l’ensemble des acteurs concernés, le ministre a précisé que les Assises nationales sur le Commerce, prévues les 24 et 25 avril courant à Marrakech, débattront des différentes propositions et recommandations issues des 12 Rencontres régionales, et dont le nombre dépasse les 500 dont 87 émanant de la région de l’Oriental.



Ces recommandations, a-t-il fait savoir, feront l’objet d’un examen approfondi et celles qui sont intéressantes et réalisables seront classées en fonction des priorités et des moyens, alors qu'un agenda de leur mise en œuvre sera élaboré, avec bien évidemment un mécanisme de suivi et d’évaluation des avancées.



Le ministre a mis l’accent, lors de cette rencontre initiée par la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de l’Oriental, en partenariat avec le ministère, sur l’importance de la préservation du commerce de proximité et du développement du rôle et des missions des CCIS.



Prenant la parole, le Wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, a souligné que les autorités locales et les différents acteurs économiques et régionaux accordent une attention toute particulière à la résolution des problèmes et difficultés que connaissent les secteurs du commerce, de l’industrie et des services, en tenant compte non seulement des besoins immédiats mais aussi des défis futurs associés aux mutations que connaissent ces secteurs.