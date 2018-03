Le chinois Xing Qu nommé Directeur général adjoint de l'UNESCO

Agé de 61 ans, Xing Qu avait occupé le poste de président de l’Institut des Etudes internationales auprès du ministre des Affaires étrangères de Chine (2009-2014), avant d’être nommé ambassadeur de son pays en Belgique.



Par ailleurs, l’Italienne Stefania Giannini a été nommée au poste de Sous-Directrice générale pour l’Education.



Ancienne ministre italienne de l’Education, de l’Université et de la Recherche (2014-2016), elle occupait depuis octobre 2017 les fonctions de conseillère auprès du Commissaire européen, Carlos Moedas, pour la Recherche et l’Innovation.



Pour sa part, le Chilien Ernesto Renato Ottone Ramirez a été désigné sous-Directeur général pour la Culture, a ajouté la même source.



Ancien ministre des Cultures, des Arts et du Patrimoine du Chili (2015-2018), il a présidé le Centre régional pour la promotion du livre d’Amérique latine et Caraïbes (2016-2017).



Le Tunisien Moez Chakchouk a, quant à lui, était nommé au poste de sous-Directeur général pour la Communication et l’Information.



Ancien commissaire à la Commission de la gouvernance de l’Internet (2014-2016) et Président-Directeur général de l’Agence tunisienne sur Internet (2011-2015), il était depuis 2015 Président-Directeur général de la Poste tunisienne.



"L’arrivée de ces quatre personnalités au sein de la direction de l’UNESCO s’inscrit pleinement dans la dynamique que j’entends insuffler à notre Organisation", a indiqué à cette occasion la Directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay.



"La qualité de leurs parcours professionnels et leur diversité représentent une vraie richesse pour l’UNESCO et témoignent de cette ambition d’être au carrefour des cultures pour construire la paix", a souligné Mme Azoulay, citée par le communiqué.