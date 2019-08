Le chef du gouvernement tunisien candidat à la Présidentielle anticipée

Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle anticipée du 15 septembre prochain.



S'exprimant lors d'un Congrès de son parti «Tahya Tounes», Chahed a déclaré avoir bien pensé et décidé de se présenter à la prochaine Présidentielle, en affirmant vouloir "rompre avec l'ancien système et donner l'espoir à tous les Tunisiens, notamment aux jeunes».



Lancé au début de cette année, son parti «Tahya Tounes» représente la deuxième force politique au Parlement derrière le parti «Ennahdha», issu de la mouvance islamiste.



M. Chahed a été nommé Premier ministre en 2016 par le défunt président Beji Caïd Essebsi.



Jusqu'à jeudi, 56 candidats ont déposé leurs candidatures à l'Instance supérieure indépendante chargée des élections (ISIE), dont le chef du Parlement par intérim, Abdelfattah Mourou, candidat d'Ennahdha ainsi que l'homme d'affaires controversé et magnat des médias Nabil Karoui.



Le dépôt des candidatures se poursuivra jusqu’au 9 août courant à 18H00, conformément au nouveau calendrier électoral.



L'ISIE annoncera, le 31 août, les candidatures validées pour le scrutin présidentiel du 15 septembre prochain.