Le chef des renseignements américains quittera ses fonctions le 15 août (Trump)

Le chef des renseignements américains Dan Coats quittera ses fonctions le 15 août, a annoncé dimanche Donald Trump, dont l'administration a connu moult départs de hauts fonctionnaires depuis le début de son mandat.



Dans un tweet, le président américain a dit son intention de désigner John Ratcliffe, un des élus du Texas à la chambre des Représentants, qui siège aux comités du renseignement, de la justice et de la sécurité intérieure, pour lui succéder au poste de Directeur du renseignement national.



"John guidera et inspirera de la grandeur au pays qu'il aime", a écrit M. Trump, remerciant M. Coats les "grands services rendus à notre pays".



Donald Trump s'est régulièrement opposé aux chefs du renseignement américain, dont M. Coats, sur des sujets allant de l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 à l'Iran en passant par la Corée du Nord.



Le départ de Dan Coats sera le dernier en date d'une longue série au plus haut niveau de l'administration Trump.







Avaient en effet quitté leurs fonctions avant lui le secrétaire à la Défense Jim Mattis, la secrétaire à la Sécurité intérieure Kirstjen Nielsen, le chef de cabinet de la Maison blanche John Kelly ou le secrétaire d'Etat Rex Tillerson.