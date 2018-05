Le chef des inspections au sein de l'AIEA démissionne

Ce départ intervient trois jours après l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'accord de Vienne sur le programme nucléaire de l'Iran et le rétablissement des sanctions contre Téhéran.



Varjoranta était directeur général adjoint de l'AIEA et chef du département des garanties, qui est chargé de la vérification du bon respect du traité de non prolifération nucléaire (TNP) depuis octobre 2013.



Il sera remplacé à titre intérimaire par le chef de la cellule Iran au sein de ce département, selon l'AIEA.