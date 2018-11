Le chef de la diplomatie marocaine rencontre à Libreville son homologue gabonais

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, a eu, samedi à Libreville, des entretiens avec M. Régis Immongault Tatangani, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l'Intégration régionale de la République du Gabon.



Ces entretiens ont porté sur les relations excellentes entre les deux pays, et le suivi des accords de coopération qu'ils ont conclus, dans différents domaines. Les deux ministres se sont, également, concertés sur les prochaines échéances au sein de l’Union africaine.