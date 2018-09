Le chef de la diplomatie marocaine en tournée dans les pays des Balkans

Nasser Bourita, ministre des Affaires Étrangères et de la coopération internationale, entame les 11,12,13 et 14 septembre 2018 une tournée de travail dans les pays des Balkans, qui le conduira en Serbie, en Bulgarie et en Roumanie.



M. Bourita a été reçu ce mardi au siège du ministère serbe des Affaires étrangères par son homologue, M Ivica Dacic.



Les deux ministres ont co-présidé une session de consultations politiques et signé un Mémorandum d'entente dans le domaine de la jeunesse et des sports, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Vanja Udovicic.