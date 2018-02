Le chef de la diplomatie française en Irak pour parler de reconstruction

Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé lundi à Bagdad pour discuter avec les responsables irakiens de la reconstruction et de la stabilisation du pays après la défaite de militaire du groupe État islamique (EI).



"Je suis venu vous dire le soutien de la France et vous accompagner. Nous serons toujours au rendez-vous. Nous l'avons été dans la participation à la coalition (internationale antijihadistes), nous le serons aussi dans la phase de reconstruction", a dit Jean-Yves Le Drian à son arrivée, en évoquant la stabilisation et la reconstruction du pays.



"Nous espérons que l'expérience française sera utilisée pour la reconstruction", a répondu son homologue Ibrahim Jaafari alors que s'ouvre lundi à Koweït la conférence sur la reconstruction de son pays.



Le chef de la diplomatie française, qui s'était déjà rendu à Bagdad en août, doit s'entretenir avec le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, le président Fouad Massoum et le chef du Parlement Salim al-Joubouri.



Le chantier de la reconstruction de l'Irak, deuxième producteur de pétrole de l'Opep, est titanesque et coûtera 100 milliards de dollars, avait déclaré M. Abadi au Forum économique mondial de Davos fin janvier. (Avec afp)