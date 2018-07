Le chef de la diplomatie américain se rend jeudi en Corée du Nord

Le chef de la diplomatie US sera à Pyongyang du 5 au 7 juillet pour "poursuivre les consultations et mettre en œuvre les progrès réalisés par le président Trump et le président Kim à Singapour", a indiqué la porte-parole du Département d’Etat Heather Nauert.



Par la suite, M. Pompeo se rendra à Tokyo, du 7 au 8 juillet, où il devra rencontrer des dirigeants japonais et sud-coréens pour "discuter de notre engagement commun en faveur de la dénucléarisation finale et pleinement vérifiée de la Corée du Nord, ainsi que d'autres questions bilatérales et régionales", a ajouté la porte-parole dans un communiqué.



A Hanoï, du 8 au 9 juillet, M. Pompeo tiendra des réunions avec de hauts responsables vietnamiens sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et d'autres questions bilatérales et régionales.



Le Secrétaire d’Etat se rendra ensuite à Abu Dhabi du 9 au 10 juillet, où il rencontrera les dirigeants des Emirats Arabes Unis pour discuter des moyens de renforcer davantage le partenariat entre les Etats-Unis et les Emirats et "faire progresser nos priorités économiques et de sécurité communes", a poursuivi Mme Nauert.



Le chef de la diplomatie US conclura son voyage à Bruxelles du 10 au 12 juillet, accompagnant le Président Trump au Sommet de l'OTAN, où les Alliés discuteront de l'augmentation des dépenses de défense et du partage des charges, de la dissuasion et de la défense, ainsi que des efforts renforcés de l'OTAN.



M. Pompeo participera également au Conseil USA/UE sur l'énergie, et coprésidera une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Coalition mondiale contre DAESH avec l'OTAN à Bruxelles.