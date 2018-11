Le chef de l'ONU alerte contre un "engrenage" semblable aux années 1930

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde dimanche à Paris contre un "engrenage" géopolitique semblable à celui qui mena à la Première Guerre mondiale et à celui des années 1930.



"Bien des éléments aujourd'hui me semblent emprunter et au début du XXème siècle, et aux années 30, laissant craindre un engrenage invisible", a-t-il déclaré à l'ouverture du Forum sur la Paix, organisé à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre.