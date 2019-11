Le chef cuisinier Rachid Agouray décoré de la médaille d'or du Sénat français

Le chef Rachid Agouray avait notamment servi le repas du déjeuner en 46 mn, lors de l'inauguration du TGV Tanger-Rabat par le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron.



Cette distinction lui a été remise par le président du groupe d'amitié France-Maroc, le sénateur Christian Cambon, en présence de Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, du directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adil Fakir, de la sénatrice Catherine Dumas, de l'ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, et du président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, Mehdi Qotbi.