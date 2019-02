Le chanteur américain R. Kelly inculpé de 10 chefs d'accusation d'abus sexuel

Selon cette même source, neuf des 10 charges concernent des personnes mineures âgées de 13 à 16 ans.



Le chanteur de 52 ans, récemment accusé de relation pédophile par un avocat, doit comparaître devant un tribunal du comté de Cook à Chicago, où il réside, le 8 mars, a expliqué la responsable du tribunal à l'AFP.



Le journal local Chicago Sun-Times indique pour sa part qu'un mandat d'arrêt a été émis contre R. Kelly.



Contacté par l'AFP, l'avocat du chanteur, Steve Greenberg, n'a pas répondu.



Toujours selon le Chicago Sun-Times, les crimes présumés vont de 1998 à 2010 et ont été commis contre quatre victimes, dont trois mineures.







La semaine dernière, le très médiatique avocat Michael Avenatti --qui défend notamment l'actrice pornographique Stormy Daniels dans son litige l'opposant au président Donald Trump-- avait expliqué être en possession d'une nouvelle vidéo montrant R. Kelly ayant une relation sexuelle avec une mineure.



Il avait également expliqué avoir fait suivre "cette nouvelle preuve vidéo établissant la culpabilité" du chanteur à la procureure du comté de Cook.



"C'est fini", a-t-il estimé vendredi sur Twitter.



"Après 25 ans d'abus sexuels en série et d'agressions de filles mineures, il est temps pour R. Kelly de rendre des comptes", a-t-il ajouté.



La chaîne CNN a vu la vidéo transmise par M. Avenatti aux autorités.



"On y voit un homme nu qui semble être R. Kelly avoir plusieurs rapports sexuels avec la fille", avait décrit la chaîne américaine en précisant que cette dernière évoquait ses parties génitales en expliquant qu'elles avaient "14 ans".



Robert Sylvester Kelly, de son vrai nom, avait été inculpé en 2002 pour avoir filmé des actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans, mais finalement acquitté en 2008.



R. Kelly a été brièvement marié, en 1994, avec la jeune star de 15 ans, Aaliyah, dont les parents avaient fait ensuite annuler le mariage. La chanteuse et actrice est décédée depuis dans un accident d'avion.



Il est revenu dans la tourmente avec la diffusion en début d'année d'un documentaire le mettant en cause pour de multiples agressions sexuelles, notamment de filles de moins de 16 ans.



Une enquête a été ouverte à New York. La maison de disques Sony Music a notamment mis fin au contrat qui la liait à l'interprète de "I Believe I Can Fly".