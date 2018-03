Le camp de Laeticia révèle sa vraie volonté : « Les guitares et les motos ne l’intéressent pas »

Ce jeudi après-midi, à 14h30 précises, aura lieu l’ouverture du très attendu procès concernant l’héritage de Johnny Hallyday. Souffrant d’une image négative, Laeticia ne serait pourtant pas attachée aux objets que réclament ses beaux-enfants…



Après s’être déchirés par communiqués interposés, les clans Boudou et Smet/Hallyday vont se retrouver – sans la majorité de leurs acteurs principaux – ce jeudi après-midi à Nanterre. Rayés du testament de leur père Johnny Hallyday, Laura Smet et David souhaitent contester cette décision et geler le patrimoine de l’artiste, quitte à reporter la sortie de son album posthume Je te promets. En jeu : « un délai de 48 heures » pour accep­ter leur requête, sans quoi Laeticia serait condam­née à une « astreinte de 10 000 euros par jour de retard. »



Il est bientôt l’heure de se rendre à Nanterre, à 14h30 très exactement, dans le tribunal choisi pour planter le décor en France, aux yeux de la loi française. Car si la spoliation est autorisée sur les lieux de rédaction du testament de Johnny Hallyday datant de 2014 – la Californie -, elle ne l’est pas dans l’Hexagone. Interrogé par Le Parisien, le camp de Laeticia Hallyday a avoué, qu’outre la bataille juridique, la veuve du rocker souffrait d’une nouvelle image extrêmement négative. « Les attaques dont elle a fait l’objet, cette image de veuve noire, l’accuser d’avoir influencé Johnny, ses filles qui ont été victimes d’insultes racistes jusque dans leur école, elle est en mode autoprotection » a précisé une amie.



« On a le mauvais rôle jusqu’à présent, ont poursuivi ceux qui se dressent du côté de Laeticia. Mais on entre main­te­nant dans la vérité des chiffres, des docu­ments et des faits. Et tout le monde va voir que Laeti­cia voulait que tout se passe bien et n’a jamais eu d’autres inten­tions que de proté­ger l’ave­nir de ses filles. » Alors que dans leurs différents supports de communication, David Hallyday et Laura Smet évoquaient leur envie de souvenirs simples - une pochette, par-ci, un instrument par là - leur belle-mère ne serait pas spécialement attachée à ce genre d’objets. « Toutes les guitares et les motos, ça ne l’in­té­resse pas. » concluait-on dans les pages du Parisien.



Bien sûr, l’aspect financier plus global sera étudié lors de l’affaire judiciaire qui promet de longues années de travail au tribunal de Nanterre. Outre les babioles, les deux aînés de Johnny Hallyday souhaitent rétablir le partage de son immense patrimoine artistique et financier comme cela se fait habituellement au sein de nos frontières. En tout, et confor­mé­ment à la loi française, un partage plus équi­table attribuerait 25% à Laeti­cia Hally­day et 18,75% à chacun de ses quatre enfants. Il n’y a plus qu’à attendre de voir ce qu’en pense la loi…



Voici