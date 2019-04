Le calendrier des matchs de la CAN Egypte 2019

Le match d’ouverture opposera l’Egypte (pays hôte) et l'équipe du Zimbabwe le 21 juin à 22h au stade international du Caire.



La CAN 2019 est prévue du 21 juin au 19 juillet avec la participation de 24 sélections.



Vendredi 21 juin



22 heures : Egypte-Zimbabwe (groupe A), au Caire







Samedi 22 juin



16h30 : RD Congo - Ouganda (groupe A), au Caire



19 heures : Nigeria-Burundi (groupe B), à Alexandrie



22 heures : Guinée-Madagascar (groupe B), à Alexandrie



Dimanche 23 juin



16h30 : Maroc-Namibie (groupe D), au Caire



19 heures : Sénégal-Tanzanie (groupe C), au Caire



22 heures : Algérie-Kenya (groupe C), au Caire



Lundi 24 juin



16h30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud (groupe D), au Caire



19 heures : Tunisie-Angola (groupe E), à Suez



22 heures : Mali-Mauritanie (groupe E), à Suez



Mardi 25 juin



19 heures : Cameroun - Guinée-Bissau (groupe F), à Ismaila



22 heures : Ghana-Bénin (groupe F), à Ismaila



Mercredi 26 juin



16h30 : Nigeria-Guinée (groupe B), à Alexandrie



19 heures : Ouganda-Zimbabwe (groupe A), au Caire



22 heures : Egypte - RD Congo (groupe A), au Caire



Jeudi 27 juin



16h30 : Madagascar-Burundi (groupe B), à Alexandrie



19 heures : Sénégal-Algérie (groupe C), au Caire



22 heures : Kenya-Tanzanie (groupe C), au Caire



Vendredi 28 juin



16h30 : Tunisie-Mali (groupe E), à Suez



19 heures : Maroc - Côte d'Ivoire (groupe D), au Caire



22 heures : Afrique du Sud - Namibie (groupe D), au Caire



Samedi 29 juin



16h30 : Mauritanie-Angola (groupe E), à Suez



19 heures : Cameroun-Ghana (groupe F), à Ismaila



22 heures : Bénin - Guinée-Bissau (groupe F), à Ismaila



Dimanche 30 juin



18 heures : Madagascar-Nigeria (groupe B), à Alexandrie



18 heures : Burundi-Guinée (groupe B), au Caire



21 heures : Ouganda-Egypte (groupe A), au Caire



21 heures : Zimbabwe - RD Congo (groupe A), au Caire



Lundi 1er juillet



18 heures : Afrique du Sud - Maroc (groupe D), au Caire



18 heures : Namibie - Côte d'Ivoire (groupe D), au Caire



21 heures : Kenya-Sénégal (groupe C), au Caire



21 heures : Tanzanie-Algérie (groupe C), au Caire



Mardi 2 juillet



18 heures : Bénin-Cameroun (groupe F), à Ismaila



18 heures : Guinée-Bissau - Ghana (groupe F), à Suez



21 heures : Mauritanie-Tunisie (groupe E), à Suez



21 heures : Angola-Mali (groupe E), à Ismaila



Huitièmes de finale



Vendredi 5 juillet



18 heures : 1er du groupe D - 3e du groupe B/E/F, au Caire



21 heures : 2e du groupe A - 2e du groupe C, au Caire



Samedi 6 juillet



18 heures : 2e du groupe B - 2e du groupe F, à Alexandrie



21 heures : 1er du groupe A - 3e du groupe C/D/E, au Caire



Dimanche 7 juillet



18 heures : 1er du groupe B - 3e du groupe A/C/D, à Alexandrie



21 heures : 1er du groupe C - 3e du groupe A/B/F, au Caire



Lundi 8 juillet



18 heures : 1er du groupe E - 2e du groupe D, à Suez



21 heures : 1er du groupe F - 2e du groupe E, à Ismaila



Quarts de finale



Mercredi 10 juillet



18 heures : quart de finale 1, au Caire



21 heures : quart de finale 2, au Caire



Jeudi 11 juillet



18 heures : quart de finale 3, à Suez



21 heures : quart de finale 4, au Caire



Demi-finales



Dimanche 14 juillet



18 heures : demi-finale 1, au Caire



21 heures : demi-finale 2, au Caire



Match pour la 3e place



Mercredi 17 juillet



21 heures, au Caire



Finale



Vendredi 19 juillet



21 heures, au Caire