Le cabinet international d’audit et de conseil, Ernst Young, rénove deux écoles au sud du Maroc

Dans le cadre de son action "Bulding a better working world", le cabinet international d’audit et de conseil, Ernst Young, lance un projet humanitaire au Maroc, BBWD@Dades.



Cette aventure est le fruit d’un partenariat entre l'association IDACTS, qui a réuni son énergie et son enthousiasme pour bâtir un projet humanitaire pour soutenir la scolarité des enfants, et une entreprise EY qui souhaite agir pour l’éducation avec des collaborateurs engagés, afin de donner des moyens concrets aux enfants



En novembre 2018, EY lance cette initiative puis a procédé au choix des écoles, des artisans locaux qui accompagnent, des contacts avec les autorités locales, les enseignants et les parents grâce au concours précieux de l'association IDACTS qui a déjà l’expérience de projets analogues au Maroc.



BBWW@Dadès, c’est concrètement 15 collaborateurs d’EY, 6 étudiants, 4 membres d’Idacts et des artisans locaux qui se retrouvent en juin pendant deux sessions de 10 jours : une première pour un cabinet d’audit !



Les collaborateurs EY et IDACTS sont sur place du 8 au 27 juin 2019. L’objectif de l’action est de rénover deux écoles, l’une à Amr Ouissa et l’autre à Toukhsine près de Boumalne Dadès (sud du Maroc).



En plus de la rénovation, l’action consistera à créer une bibliothèque, salle informatique, renouveler le mobilier et mettre en place des ateliers culturels et sportifs avec les enfants en collaboration avec les instituteurs.